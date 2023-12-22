В зоне СВО погиб учитель истории из Петербурга

В 2022 году Иван Янкин вступил добровольцем в отряд "Ахмат".

Школьный учитель, выпускник Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Иван Янкин погиб в зоне СВО – под Артемовском (Бахмутом). Об этом рассказали в пресс-службе вуза 10 января.

Иван Янкин окончил исторический факультет СПбГУ в 2008 году. После выпуска работал в системе среднего образования, в 2012-2019 годах преподавал в лицее "Физико‑техническая школа" имени Ж. И. Алферова и был учителем первой категории.

В 2022 году Иван Янкин вступил добровольцем в отряд "Ахмат". 6 декабря прошлого года он погиб под Артемовском в результате вражеского артобстрела при выполнении боевого задания.

Коллектив СПбГУ гордится универсантом и выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Ивана Янкина. Пресс-служба СПбГУ

Отпевание пройдет 15 января в 11:15 в соборе Владимирской иконы Божией Матери.

Ранее на Piter.TV: пакет социальных гарантий для семей участников СВО продлен в Петербурге.

Фото: пресс-служба СПбГУ