В жилом квартале в районе озера Долгое реконструируют тепловые сети

Работу закончат на полгода быстрее.

В Приморском районе Петербурга тепловые сети модернизируют на полгода раньше запланированного срока.Работы должны были завершиться к ноябрю 2020 года. Однако конструкции на Авиаконструкторов, улице Шаврова и Планерной обновят с опережением графика. В общей сложности рабочие заменят более 14 километров инженерной сети. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Изношенные системы заменят на коррозионностойкие трубы. Они обеспечат водоснабжение для 27 зданий. В список потребителей ресурсов войдет школа, два детских сада и 24 жилых дома.

Напомним, что работы начались 18 декабря 2018 года. Их надеются завершить к июню следующего года. Стоимость заказа от города составила 293,6 млн рублей.На время реконструкции местные жители получали коммунальные услуги от сети-дублера.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Теплосеть" завершила сварку трубы на Космонавтов.

Фото: Piter.tv

