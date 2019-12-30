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В железнодорожную инфраструктуру Петербурга вложат около 600 млрд рублей
Сегодня, 10:03
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nastya960

В железнодорожную инфраструктуру Петербурга вложат около 600 млрд рублей

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Эти затраты рассчитаны до 2030 года.

ОАО "РЖД" завершило разработку концепции развития железнодорожного узла Петербурга. Об этом сообщил "Коммерсант".

До 2030 года затраты составят около 598,6 млрд рублей. В планах – развить два ж/д полукольца в Петербурге и вывести транзитный грузопоток из города. Около 57% всей суммы направят на развитие пригородного и внутригородского движения, 37% – на грузовое движение и остальное на модернизацию инфраструктуры.

Срок окупаемости всего проекта составит около 25 лет.

Пассажирам не понравились новые вагоны "Сапсана". 

Фото: Piter.TV; пресс-служба ОАО "РЖД"

Теги: железные дороги, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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