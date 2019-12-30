В железнодорожную инфраструктуру Петербурга вложат около 600 млрд рублей

Эти затраты рассчитаны до 2030 года.

ОАО "РЖД" завершило разработку концепции развития железнодорожного узла Петербурга. Об этом сообщил "Коммерсант".

До 2030 года затраты составят около 598,6 млрд рублей. В планах – развить два ж/д полукольца в Петербурге и вывести транзитный грузопоток из города. Около 57% всей суммы направят на развитие пригородного и внутригородского движения, 37% – на грузовое движение и остальное на модернизацию инфраструктуры.

Срок окупаемости всего проекта составит около 25 лет.

Пассажирам не понравились новые вагоны "Сапсана".

Фото: Piter.TV; пресс-служба ОАО "РЖД"