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Смольный вложит в систему здравоохранения почти 5 миллиардов рублей
Сегодня, 16:41
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nastya960

Смольный вложит в систему здравоохранения почти 5 миллиардов рублей

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Смольный увеличит ассигнования на развитие здравоохранения в Петербурге. Об этом заявил губернатор в Законодательном Собрании.

На программу "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" выделят на 10% больше денежных средств. Приоритетом станет повышение качества медицинской помощи и выявление заболеваний на ранней стадии.

На приобретение нового оборудования и ремонт больниц выделят почти пять миллиардов рублей.

На развитие железных дорог в Петербурге РЖД требуется 538 миллиардов рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: здоровье, медицина, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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