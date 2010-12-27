Смольный вложит в систему здравоохранения почти 5 миллиардов рублей

Смольный увеличит ассигнования на развитие здравоохранения в Петербурге. Об этом заявил губернатор в Законодательном Собрании.

На программу "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" выделят на 10% больше денежных средств. Приоритетом станет повышение качества медицинской помощи и выявление заболеваний на ранней стадии.

На приобретение нового оборудования и ремонт больниц выделят почти пять миллиардов рублей.

На развитие железных дорог в Петербурге РЖД требуется 538 миллиардов рублей.

Фото: Piter.TV