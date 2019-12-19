В здании "Ленэкспо" будут лечить пациентов с легкой формой коронавируса

Сейчас в здании ведутся монтажные работы.

На территории выставочного комплекса "Ленэкспо" разместят до 1000 коек. Там будут проходить лечение пациенты с легкой формой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер предоставит городу площадь для временного размещения госпиталя на безвозмездной основе. Общая площадь составляет 11 тыс.кв.метров.

Там смогут лечиться те, у кого нет такой возможности дома: проживающие с пожилыми родственниками, маленькими детьми, в коммунальных квартирах без отдельного помещения для больного.

В павильоне сделают отдельные боксы на 1-2 человек с помощью модульных перегородок. В госпиталь доставят все необходимое оборудование, в том числе компьютерные томографы и кислородные концентраторы. Монтаж госпиталя ведется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее еще одна петербургская больница сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты.

Фото: К.Новоселова / vk.com/expoforum_spb