Еще одна петербургская больница сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты

Врачи утверждают, что к ним тоже поступают пациенты с коронавирусом.

Коллектив "Госпиталя ветеранов войны" на Старорусской улице, 3, в котором лечат больных внебольничной пневмонией, обратился с просьбой о помощи к губернатору Петербурга, Минздраву РФ и Генпрокуратуре РФ. Об этом на своей странице в Facebook написала глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина.

В обращении указывается, что "внебольничная пневмония" — эвфемизм, который используется, "чтобы скрыть истинный диагноз пациентов — covid-19".

Вот уже более трех недель мед. персонал работает в недопустимым условиях. Из средств индивидуальной защиты мед.работникам предоставили только одноразовые шапочки, одноразовые голубые халаты и немного белых строительных комбинезонов из лутрасила.

Кроме того, по мнению медиков, больница расположена в старинном здании, которое не приспособлено к приему инфекционных больных. В результате таких условий заболевают врачи, медсестры и санитарки.

Также в письме приложили изображения средств индивидуальной защиты и их дезинфекцию.

Ранее на нехватку средств индивидуальной защиты пожаловались врачи Покровской больницы.

Фото: gvv-spb.ru, Нэлли Вавилина / Facebook