В завершении Дня ВМФ в Петербурге прогремел салют

Он начался в 22:30.

Вечером 28 июля в Петербурге прогремел салют в честь празднования Дня ВМФ.

Салют начался в 22:30 и длился десять минут. В небо с пляжа Петропавловской крепости было запущено 30 залпов из 12-ти орудий Д-44 калибра 85 мм времен Великой Отечественной войны и более двух тысяч фейерверков.

Также залпы праздничного салюта прогремели на Южной оградительной стенке Средней гавани.

Напомним, сегодня днем в Петербурге прошел Главный Военно-морской парад. В нем приняли участие более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки и 41 летательный аппарат.

Видео: Piter.TV