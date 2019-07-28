В Петербурге прошел Главный военно-морской парад

В нем участвовали 43 надводных корабля и подводных лодки и 41 летательный аппарат.

В Петербурге сегодня, 28 июля, отмечают День Военно-морского флота. Главный парад прошел этим утром на Неве.

Парад принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин, а доложил о готовности к торжеству главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

В этом году в параде приняли участие более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки и 41 летательный аппарат. Строй на Неве возглавил воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава". В торжественных мероприятиях участвовали 26 иностранных военных делегаций.

В честь празднования Дня Военно-морского флота в Петербурге днем зажглись Ростральные колонны. Также они будут гореть до с 22:00 до 23:30. После завершения парада на Дворцовой площади начался концерт военных оркестров. А вечером над Невой прогремит салют.

Ранее Piter.TV сообщил, что в связи с празднованием Дня ВМФ автомобилистов ждут ограничения движения.

Видео: Piter.TV