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В затонувшем судне у берегов Антальи нашли тело туриста из России
Сегодня, 13:21
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MShaffter

В затонувшем судне у берегов Антальи нашли тело туриста из России

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Его тело нашли в трюме.

На затонувшем экскурсионном катере нашли тело погибшего россиянина.

Чуть ранее Piter.TV сообщал первые подробности о крушении туристического судна у берегов Антальи. Сейчас появились новые подробности и уточненные данные.

На борту экскурсионного катера было 32 туриста, в том числе и из России. Большинство туристов смогли спастись, доплыв до каменистого острова в 30 метрах. Во время спасательной операции в трюме лодки нашли погибшего туриста.

Им оказался отдыхающий из России 1983 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

Лодка села на мель, и из-за непогоды произошло крушение.

Фото: ha.com.tr

Теги: отдых в турции, отпуск в турции, погиб россиянин, туризм в турцию
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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