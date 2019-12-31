В закрывающемся Spar на Коллонтай покупатели дерутся за оставшиеся товары

Люди толпой набрасываются на коробки с остатками бытовой химии.

В Петербурге дорабатывают свои последние дни магазины сети Spar – торговый дом "Интерторг", владеющий "Спаром", маркетами "Семья" и "Идея", закрывает свои магазины из-за огромных долгов. На ТД подано множество исков о банкротстве от различных компаний, имущество "Интерторга" уже арестовано судом.

В еще не закрывшихся маркетах Spar распродают остатки товаров по низким ценам, из-за чего в торговых залах царит хаос. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем того, как покупатели толпой набрасываются на бытовую химию в коробках из-под фруктов в магазине на Коллонтай. Люди пихают друг друга локтями, чтобы ухватить из коробки хотя бы какой-то товар, некоторые сокрушаются, что все вещи успели разобрать. При этом несколько упаковок стирального порошка и бутылок с моющим средством остаются одиноко лежать под ногами покупателей после распотрошения коробки.

Ранее стало известно, что в Петербурге не будут перезапускать сеть магазинов SPAR.

Видео: Piter.TV