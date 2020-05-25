В заказнике "Кургальский" вспыхнул пожар

Огонь возник по вине отдыхающих.

В воскресенье, 24 мая, в заказнике "Кургальский" Кингисеппского района Ленобласти произошел пожар. По предварительной информации, огнь после себя не потушили отдыхающие. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Ленинградская область".

Пламя охватило от 6 до 8 "соток". Его удалось устранить силами лесничих, местных жителей и инспектора ООПТ. Никто не пострадал.

Ранее мы рассказали о том, что петербуржцы сдвинули машину, чтобы уступить дорогу пожарной службе.

Фото и видео: ВКонтакте / lenobl