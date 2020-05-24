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Петербуржцы сдвинули машину, чтобы уступить дорогу пожарной службе

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Петербуржцы негодуют в соцсетях: почему на этапе застройки разрешают такие узкие дороги во дворах?

В субботу вечером, 23 мая, в соцсети петербуржцы поделились видеозаписью, на которой видно, как мужчины, сплотившись, раскачивают автомобиль, мешающий проехать пожарной машине. 

Из-за узких дорог и недостатка парковочных мест пожарная служба не смогла проехать к парадной дома, в которой начался пожар. Петербуржцы не растерялись и смогли сдвинуть машину с места, чтобы спасатели проехали. 

В комментариях горожане негодуют: почему на этапах проектирования и застройки разрешают узкие дороги во дворах? Один из петербуржцев предложил делать парковки вместо больших газонов, а также убрать такое количество полусфер. 

Ранее мы писали, что жители города заметили пожар на Ленинском проспекте.

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Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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