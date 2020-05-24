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Жители города заметили пожар на Ленинском проспекте

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На видео можно разглядеть черный дым.

В воскресенье, 24 мая, в одной из квартир дома №111 на Ленинском проспекте заметили пожар. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

На видео можно разглядеть как с одного из балконов валит черный дым. В комментариях утверждают, что на место уже "приехали пожарные и все потушили".

Подробности случившегося на данный момент неизвестны.

Ранее мы писали, что ночью в Сестрорецке загорелся "проклятый старый дом".

Видео: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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