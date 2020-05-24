Ночью в Сестрорецке загорелся "проклятый старый дом"

Ночью жители Курортного района Петербурга стали свидетелями большого пожара. Пламя охватило дом, расположенный недалеко от железнодорожного вокзала Сестрорецка. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и области.
Сообщение о страшном возгорании на улице Коммунаров поступило диспетчеру в 0:38. К моменту полной ликвидации огня, 0:52, двухэтажный дощатый дом сгорел почти полностью и был частично разобран.
Местные жители рассказали, что в здании часто ночевали бездомные. Также отмечается, что дом имел "дурную репутацию".
"Дом имел печальную репутацию "проклятого", так как там неоднократно происходили преступления и было несколько убийств"
Пояснил автор ролика.
О причинах пожара и пострадавших информации не поступало.
Ранее мы писали, что в пожаре на Северном проспекте погибли два человека.
Видео/фото: vk.com/spb_today
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