Ночью в Сестрорецке загорелся "проклятый старый дом"

Двухэтажный дощатый дом сгорел почти полностью.

Ночью жители Курортного района Петербурга стали свидетелями большого пожара. Пламя охватило дом, расположенный недалеко от железнодорожного вокзала Сестрорецка. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и области.

Сообщение о страшном возгорании на улице Коммунаров поступило диспетчеру в 0:38. К моменту полной ликвидации огня, 0:52, двухэтажный дощатый дом сгорел почти полностью и был частично разобран.

Местные жители рассказали, что в здании часто ночевали бездомные. Также отмечается, что дом имел "дурную репутацию".

"Дом имел печальную репутацию "проклятого", так как там неоднократно происходили преступления и было несколько убийств" Пояснил автор ролика.

О причинах пожара и пострадавших информации не поступало.

Ранее мы писали, что в пожаре на Северном проспекте погибли два человека.

Видео/фото: vk.com/spb_today