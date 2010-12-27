Девочка-подросток отравилась в заброшенном здании на Стачек

Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

В субботу, 24 марта, в заброшенном здании на проспекте Стачек, 45/2, нашли 12-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом пишут "Невские новости".

Врачи диагностировали у юной пациентки острое пероральное отравление веществом депримирующего действия. Девочку поместили в отделение токсикологии.

В настоящий момент полиция проводит проверку. Выясняются подробности случившегося.

Отметим, что все препараты депримирующего действия угнетают сознание, снижают артериальное давление и вызывают депрессию дыхания. К таким веществам относят некоторые холинолитики, антигистаминные средства, нейролептики, опиаты, транквилизаторы и барбитураты.

Ранее мы писали, что на Димитрова трехлетняя девочка отравилась наркотиками отца и погибла.

Фото: Piter.TV