Пандемия снизила количество госпитализаций петербуржцев с алкоголизмом

Возможно, на это повлияли растянутые выходные.

Пандемия коронавируса снизила число госпитализации петербуржцев, страдающих алкоголизмом, с весны. По словам замглавврача Городской наркологической больницы Петербурга Елены Курковой, поток пациентов особенно снизился в период с апреля по июнь, когда был введен режим самоизоляции. Слова медика передает "Петербургский дневник".

Куркова подчеркнула, что употребление алкоголя могло не снизиться, а измениться: например, горожане стали выпивать умереннее и длительнее, поскольку выходных стало больше.

Работающий человек старается "взять свое" за выходные, а тут выходных стало больше, пить стали более растянуто, и тяжелых состояний, требующих госпитализации, не возникало. Елена Куркова

В токсикологическом отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе тоже не прибавилось пациентов: во время пандемии их стало даже меньше. Похожая ситуация наблюдается у врачей скорой помощи, которые стали реже ездить к людям с острым алкогольным психозом, или белой горячкой.

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