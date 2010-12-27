  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Димитрова трехлетняя девочка отравилась наркотиками отца и погибла
Сегодня, 15:09
270
nastya960

На Димитрова трехлетняя девочка отравилась наркотиками отца и погибла

0 0

Она нашла остатки наркотика на полу.

В Петербурге задержали мужчину, которого обвиняют в причинении своей малолетней дочери смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Так 2 февраля в квартире одного из домов по улице Димитрова нашли тело девочки 2016 года рождения. По предварительным данным следствия, отец малышки 1991 года рождения употреблял дома метадон и остатки смахнул на пол. Вещество могло попасть в организм девочки, что и послужило причиной смерти.

Возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

пресс-служба СК РФ

На данный момент отец девочки задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: Котики не одобряют наркотики: активист рисует животных на местах запрещенной рекламы.
Фото: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: димитрова, наркотики, смерть по неосторожности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий