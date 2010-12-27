На Димитрова трехлетняя девочка отравилась наркотиками отца и погибла

В Петербурге задержали мужчину, которого обвиняют в причинении своей малолетней дочери смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов.
Так 2 февраля в квартире одного из домов по улице Димитрова нашли тело девочки 2016 года рождения. По предварительным данным следствия, отец малышки 1991 года рождения употреблял дома метадон и остатки смахнул на пол. Вещество могло попасть в организм девочки, что и послужило причиной смерти.
Возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
пресс-служба СК РФ
На данный момент отец девочки задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Фото: Piter.TV
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