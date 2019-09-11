В заброшенной башне "Бутырки" нашли двух подозреваемых в разбое

На территории "Бутырки" есть четыре башни. В одной из них, где сидел Емельян Пугачев, сейчас находится музей, остальные три несколько лет назад закрыли.

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка". Правозащитники долгое время считали, что СИЗО закрыто и не используется. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на секретаря столичной ОНК Ивана Мельникова.

На территории "Бутырки" есть четыре башни. В одной из них, где сидел Емельян Пугачев, сейчас находится музей, остальные три несколько лет назад закрыли. При проверке поступившей информации, общественники нашли в башне двух заключенных, которые подозреваются в разбое.

Люди находятся в камере площадью примерно 4 кв. м. Там стоит двухъярусная кровать, напротив которой расположена чаша Генуя (напольный унитаз без сидения), смеситель постоянно течет, так как крана нет в принципе. И вообще общественникам не понятно, как туда доставляется еда и ходят люди, потому что это небезопасно.

Ранее еще одни "казематы" с заключенными члены ОНК нашли в СИЗО "Матросская тишина".

В 2019 году "Кресты" на Арсенальной набережной станут доступны для посетителей.

Видео: YouTube/ ClipMania01