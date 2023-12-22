В январе освободили 19 участков от незаконных автостоянок

Некоторые горожане установили блокираторы и бетонные полусферы, чтобы никто не занял их парковочные места.

В начале года в Петербурге освободили 19 незаконно занятых земельных участков. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Комитета по контролю за имуществом.

В 12 районах города 40 тыс. квадратных метров территории были самовольно захвачены жителями. Горожане столицы автостоянки с воротами, шлагбаумами, будками охраны и даже построили автомастерские.

Некоторые жители Северной столицы установили блокираторы и бетонные полусферы, чтобы никто не занял их парковочные места. Теперь нелегальные владельцы земли лишились захваченных территорий. Кроме того, им придется возместить стоимость демонтажных работ.

Ранее мы писали, что плату за хранение авто на штрафстоянке в Петербурге намерены увеличить вдвое.

Фото: Piter.tv