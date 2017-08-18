В петербургские вузы поступило более 460 тысяч заявлений от абитуриентов

Высокий конкурс в медицинские и технические вузы.

Сегодня завершают свою работу приемные комиссии Петербурга. В связи с этим специалисты подвели их итоги на пресс-конференции, которая состоялась в ТАСС.

Отмечается, что в учебные заведения поступило более 460 тысяч заявлений от абитуриентов. Это почти на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Высокий конкурс наблюдается в медицинских и технических вузах. Большую активность проявляют девушки, однако по результатам зачисления впереди оказываются юноши.

Ранее мы писали, что в Петербург съезжается больше всего иностранных студентов.

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