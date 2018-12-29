В возрасте 114 лет умерла старейшая женщина США

Родственники умершей женщины называют секретом ее долголетия сладкий картофель (батат).

В США скончалась старейшая женщина страны Лесли Браун.

Осенью 2018 года женщине исполнилось 114 лет.

Она родилась в далеком 1904 году в семье фермера, в которой кроме Лесли было еще 10 детей. У самой женщины 5 детей, три дочери и два сына. Муж Лесли скончался в 1991 году. Последние годы своей жизни она жила у своих дочерей. Женщина была окружена заботой и вниманием детей, внуков и правнуков.

Внуки считают, что секрет долголетия их бабушки в сладком картофеле, который женщина очень любила, а также вера в Бога.

Видео: cleveland.com