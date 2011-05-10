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В воскресенье в Петербурге провели ралли ретро-автомобилей
Сегодня, 18:24
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В воскресенье в Петербурге провели ралли ретро-автомобилей

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В проекте приняли участие как опытные автомобилисты, так и начинающие.

Сегодня, 11 сентября,  в Петербурге состоялось ретро-ралли на автомобилях 1947-1991 годов выпуска. Раритетные машины отправились в путь по Северной столице от Петропавловской крепости. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург". 

Зрелищное ралли можно было увидеть на учебной площадке автошколы Балтийского государственного университета имени Устинова. Водителям предстояло красиво пройти по заданной траектории на авто, раздавить пластиковые стаканы и остановиться в 20 сантиметрах от финишной линии. В проекте приняли участие как опытные автомобилисты, так и начинающие.

Ранее на Piter.tv: стражи порядка задержали в центре Петербурга вымогателей в костюмах животных.

Фото: Pxhere

Теги: 350-летие петра великого, праздник, ралли ретро-автомобилей, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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