В воскресенье в Петербурге провели ралли ретро-автомобилей

В проекте приняли участие как опытные автомобилисты, так и начинающие.

Сегодня, 11 сентября, в Петербурге состоялось ретро-ралли на автомобилях 1947-1991 годов выпуска. Раритетные машины отправились в путь по Северной столице от Петропавловской крепости. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".

Зрелищное ралли можно было увидеть на учебной площадке автошколы Балтийского государственного университета имени Устинова. Водителям предстояло красиво пройти по заданной траектории на авто, раздавить пластиковые стаканы и остановиться в 20 сантиметрах от финишной линии. В проекте приняли участие как опытные автомобилисты, так и начинающие.

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Фото: Pxhere