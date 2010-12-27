Волонтерами UEFA 2020 в Петербурге захотели стать более 5 тысяч человек

Заявки подавали не только жители Петербурга, но и граждане Китая, Колумбии, Венгрии Шри-Ланки. Пять тысяч заявлений подали только в первый день.

Накануне, 16 сентября, в Петербурге стартовала рекрутинговая кампания кандидатов в волонтеры на ЧЕ по футболу 2020 года. В первый день заявки подали 5 тысяч 101 человек. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Заявки подавали не только жители Петербурга, но и граждане Китая, Колумбии, Венгрии Шри-Ланки. Все те, кто подал заявки, будут проходить тестирование на знание иностранного языка и для определения личностно-деловых качеств. Иностранцы смогут пройти собеседование по Skype.

Во время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в Санкт-Петербурге планируется задействовать 1500 городских волонтеров. пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Стать волонтером может любой желающий в возрасте от 16 лет, владеющий иностранным языком.

Ранее стало известно, с кем сыграют российские команды в Лиге Европы.

Фото: ВК/ Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга