В визовом центре Финляндии в Петербурге заметили очереди из желающих получить шенген

По некоторым данным, это связано с ухудшением политической обстановки на Украине. В случае чего люди хотят иметь возможность выехать из страны.

Утром 24 февраля в визовом центре Финляндии в Петербурге выстроились очереди из людей, желающих получить шенген. Об этом пишет Znak.com.

Один из очевидцев рассказал, что очередь на подачу заявления составляет около 15-20 человек. По словам собеседника издания, две недели назад было гораздо меньше людей.

Мужчина предположил, что ажиотаж на получение шенгенской визы может быть связан с ухудшением политической обстановки на Украине. По его мнению, в случае чего люди хотят иметь возможность выехать из страны.

При этом в компаниях, которые специализируются на помощи в сборе документов, скептически отнеслись к мнению, что очереди связаны с ситуацией на Украине. Они заявили, что очереди сформировались из людей, которые уже ранее имели визы, у кого есть недвижимость или кто едет по работе.

Мы живем на границе с Финляндией, почти весь Питер в финских визах. Отметили специалисты

Горожанам напомнили, что финская граница до сих пор закрыта для россиян, так как наши вакцины там не одобрены.

Ранее мы писали, что в 10 петербургских МФЦ можно будет оформить визу.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" (архивное фото)