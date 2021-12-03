В визовом центре Финляндии в Петербурге заметили очереди из желающих получить шенген

Утром 24 февраля в визовом центре Финляндии в Петербурге выстроились очереди из людей, желающих получить шенген. Об этом пишет Znak.com.
Один из очевидцев рассказал, что очередь на подачу заявления составляет около 15-20 человек. По словам собеседника издания, две недели назад было гораздо меньше людей.
Мужчина предположил, что ажиотаж на получение шенгенской визы может быть связан с ухудшением политической обстановки на Украине. По его мнению, в случае чего люди хотят иметь возможность выехать из страны.
При этом в компаниях, которые специализируются на помощи в сборе документов, скептически отнеслись к мнению, что очереди связаны с ситуацией на Украине. Они заявили, что очереди сформировались из людей, которые уже ранее имели визы, у кого есть недвижимость или кто едет по работе.
Мы живем на границе с Финляндией, почти весь Питер в финских визах.
Отметили специалисты
Горожанам напомнили, что финская граница до сих пор закрыта для россиян, так как наши вакцины там не одобрены.
Ранее мы писали, что в 10 петербургских МФЦ можно будет оформить визу.
Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" (архивное фото)
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