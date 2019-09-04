В выходные у Дворцового моста прозвучит музыка регионов Северо-Запада

Мост будут разводить после часа ночи.

В ближайшие выходные, в ночь с 18 на 19 июня, Дворцовый мост разведут под музыку, связанную с композиторами Северо-Запада. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Речь идет об 11 регионах, которые входят в проект "Серебряное ожерелье России": Петербург, Ленинградская, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Псковская, Новгородская области, Республика Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ.

Зрители звукового шоу "Поющие мосты" услышат отрывок из оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, адажио из балета "Сампо" Гельмера Синисало, "Гимн Великому городу" Рейнгольда Глиэра и другие произведения в исполнении симфонического оркестра. Разводка моста начнется в 01:10. На пролете появится лазерная проекция, посвященная знаковым достопримечательностям регионов Северо-Запада. Она была создана художниками издания.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"