В ветслужбе Петербурга рассказали, что делать с трупами мертвых уток

В первую очередь необходимо обратиться в дежурную службу Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

В последнее время в сети все чаще стала появляться информация о гибели птиц на прудах и водоемах Петербурга. В частности, горожане сообщают о трупах в реке "Новая" и в пруду Таврического сада. В связи с этим главный специалист отдела организации и контроля противоэпизоотических и профилактических мероприятий Управления ветеринарии Петербурга Артем Никитин рассказал, куда надо обращаться, если вы обнаружили больную или умершую птицу.

В первую очередь о трупе необходимо сообщить в дежурную службу Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Кроме того, можно позвонить в МЧС или организацию, которая занимается сбором тел умерших птиц и животных. Если пернатая умерла из-за какой-либо болезни, то в дальнейшем тело направляют в Управление ветеринарии на обследование.

Ранее мы писали, что в зимний период аэропорт "Пулково" слил в "Новую" около 2,5 тысяч тонн вредной жидкости.

Фото: Piter.TV