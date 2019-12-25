В весенний призыв в армию отправят около 2,7 тыс. петербуржцев

В прошлом году войска отправились служить 2 651 человека. В этот призыв также придётся соблюдать антиковидные меры.

Стало известно, что в Петербурге весенняя призывная компания продлится с 1 апреля по 15 июля. Об этом во вторник, 22 марта, рассказали в пресс-службе Смольного.

Призывные пункты и сборный пункт города уже подготовили к проведению компании 2022 года. Муниципальные образования и районные администрации будут контролировать вопросы оповещения горожан, подлежащих призыву.

В Смольном отметили, что по итогам кампании в октябре-декабре прошлого года норму выполнили на 100%. В войска отправились служить 2 651 человека. В этот призыв также придётся соблюдать антиковидные меры.

Ранее мы сообщали, что военный комиссариат Петербурга ожидает сложного призыва из-за "антигосударственных настроений".

Фото: Вконтакте / Минобороны России