Петербуржцы пошутили, что Александр Сергеевич едет на "Черную речку", чтобы сойтись в дуэли с Дантесом.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что в вагоне петербургского метро заметили Александра Пушкина. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Петербуржцы пошутили, что Пушкин направляется на "Черную речку", чтобы сойтись в дуэли с Дантесом.

Не дайте ему доехать до Черной речки! пишут горожане.

На фото мужчина, который был одет в длинный плащ и шляпу, а в руке он держал трость.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский фотограф получил международную премию за снимок на iPhone.

Фото:Лахта Онлайн | Приморский район/вк