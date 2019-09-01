В четверг, 23 июля, стало известно о том, что в вагоне петербургского метро заметили Александра Пушкина. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
Петербуржцы пошутили, что Пушкин направляется на "Черную речку", чтобы сойтись в дуэли с Дантесом.
Не дайте ему доехать до Черной речки!
пишут горожане.
На фото мужчина, который был одет в длинный плащ и шляпу, а в руке он держал трость.
Ранее мы сообщали о том, что петербургский фотограф получил международную премию за снимок на iPhone.
Фото:Лахта Онлайн | Приморский район/вк
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