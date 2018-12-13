В университетах и колледжах могут открыть детские комнаты

Там женщины смогут оставлять своих детей возрастом до трех лет.

В Минтруда России рассматривают возможность создания детских комнат в университетах и колледжах. Об этом сообщает газета "Известия".

В подобных комнатах женщины смогут оставлять детей возрастом до 3 лет. Женщина может воспользоваться такой услугой, если она осваивает новую профессию или повышает квалификацию до выхода из декретного отпуска.

Сначала Министерство труда создаст анкету для женщин, у которых есть дети дошкольного возраста. Если опрос покажет необходимость создания детских комнат, то ведомство разработает свои предложения и отправит их в Минобрнауки.

Ранее обсуждался вопрос о создании детских комнатах в офисах.

Видео: Влад Кузнецов/ YouTube