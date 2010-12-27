В Петербурге в угнанной Skoda нашли пятерых подростков

Машина принадлежит 70-летнего пенсионеру.

В среду, 13 февраля, петербургские полицейские задержали автомобиль, который числился в угоне. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Как стало известно нашему изданию, угнанную у 70-летнего пенсионера Skoda Octavia обнаружили возле дома №34 по Беломорской улице. В машине сидели пять подростков и все несовершеннолетние. Самому младшему из них оказалось 13 лет.

Стражи порядка задержали грабителей, машину передали законному владельцу.

Ранее мы писали, что у машиниста петербургского метро угнали иномарку за 250 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV