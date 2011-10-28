CNN: в черноморском порту Самсун на севере Турции произошел взрыв

На место инцидента вызваны пожарные бригады.

В турецком морском порту Самсун прогремел взрыв. Соответствующее заявление сделали представители местного телеканала A Haber. Журналисты отметили, что в настоящее время на место инцидента направлены экстренные ведомства. Очевидцы рассказали пожарным бригадам о том, что в районе порта заметно воспламенение. В настоящее время устанавливаются причины распространения пламени. На текущий момент сведения о пострадавших или возможных погибших нет.

В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

