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CNN: в черноморском порту Самсун на севере Турции произошел взрыв

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На место инцидента вызваны пожарные бригады.

В турецком морском порту Самсун прогремел взрыв. Соответствующее заявление сделали представители местного телеканала A Haber. Журналисты отметили, что в настоящее время на место инцидента направлены экстренные ведомства. Очевидцы рассказали пожарным бригадам о том, что в районе порта заметно воспламенение. В настоящее время устанавливаются причины распространения пламени. На текущий момент сведения о пострадавших или возможных погибших нет.

В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: взрыв, морской порт, самсун, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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