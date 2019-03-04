В трассу экспресс-маршрута №82Э с 1 сентября введут новую остановку

На маршруте в обоих направлениях появится остановка "Внуковская улица".

Для удобства пассажиров с 1 сентября в трассу автобусного экспресс-маршрута №82Э "станция метро "Проспект Ветеранов" — аэропорт Пулково-1" вводится дополнительный остановочный пункт. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Так, на маршруте в обоих направлениях появится остановка "Внуковская улица".

Кроме того, в учреждении напомнили, что интервал движения автобусов на маршруте №82Э составляет 15 минут, график – с 06:00 до 01:40. На линии ежедневно работают семь двухсекционных низкопольных автобусов особо большого класса вместимостью не менее 155 человек.

Обращаем внимание, что в рамках развития экспрессного сообщения между Петербургом и аэропортом на экспресс-маршрутах №№39Э и 82Э установлен бесплатный провоз багажа. Пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее на Piter.TV: на Приморском шоссе у пересечения с КАД Петербурга отменяется остановочный пункт "Железнодорожная станция Горская".

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"