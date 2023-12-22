Автобусы будут останавливаться на улице Галстяна.

С 1 апреля на маршрутах №№ 3 и 11 вводится новая остановка "ул. Галстяна" в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса".

Кроме того, автобусы №№ 145 и 165 будут останавливаться на остановке "Новгородский пр." при следовании автобусов в Красное Село.

Напомним, что с 2 апреля восстанавливается движение автобусов №№ 18, 161, 164. Транспортные средства возвращаются на привычный маршрут в связи с завершением работ на улице Чудновского. Кроме того, с 2 апреля в Песочном изменяется маршрут автобуса №259.

Фото: Piter.tv