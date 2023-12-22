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С 2 апреля восстанавливается движение автобусов №№ 18, 161, 164
Сегодня, 17:10
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С 2 апреля восстанавливается движение автобусов №№ 18, 161, 164

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На улице Чудновского завершились работы.

С 2 апреля восстанавливается движение автобусных маршрутов №№118, 161, 164. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок". 

Транспортные средства возвращаются на привычный маршрут в связи с завершением работ на улице Чудновского. Автобусы выходят на действующие трассы.

Пассажиров попросили учитывать информацию при планировании маршрута. Ранее стало известно, что с  1 апреля в Петербурге три автобуса свернут с привычного пути. Маршруты изменятся у автобусов №90, №143 и №198.

Фото: Piter.tv

Теги: восстанавливается движение автобусов, транспорт, улица чудновского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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