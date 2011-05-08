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На Приморском шоссе у пересечения с КАД отменяется остановочный пункт "Железнодорожная станция Горская"
Сегодня, 13:07
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На Приморском шоссе у пересечения с КАД отменяется остановочный пункт "Железнодорожная станция Горская"

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Остановка находится в направлении движения к станции метро "Беговая".

На Приморском шоссе у пересечения с КАД отменяется остановочный пункт "Железнодорожная станция Горская". Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок". 

Остановка находится в направлении движения к станции метро "Беговая". Здесь обычно останавливаются автобусы  № 211, 211Э, 216, 216А, 303. Остановка будет закрыта с 9 по 19 августа.

Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Пресс-служба "Организатора перевозок"

Ранее мы писали, что с 10 августа ограничивается движение транспорта по улице Бабушкина. 

Фото: Piter.tv

Теги: остановка, приморском шоссе, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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