На Приморском шоссе у пересечения с КАД отменяется остановочный пункт "Железнодорожная станция Горская". Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".
Остановка находится в направлении движения к станции метро "Беговая". Здесь обычно останавливаются автобусы № 211, 211Э, 216, 216А, 303. Остановка будет закрыта с 9 по 19 августа.
Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута.
Пресс-служба "Организатора перевозок"
Ранее мы писали, что с 10 августа ограничивается движение транспорта по улице Бабушкина.
Фото: Piter.tv
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