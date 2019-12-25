Остановочный пункт введут 1 сентября.

На маршруте № 160 появится новая остановка "Улица Маршала Захарова". Автобус будет останавливаться здесь в прямом направлении. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

С 1 сентября в трассу автобусного маршрута № 160 вводится новый остановочный пункт "ул. Маршала Захарова, д.62" в прямом направлении движения. Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута. Пресс-служба "Организатора перевозок"

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Фото: Piter.tv, Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок