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В торговом центре Петербурга нашли бездыханную пенсионерку
Сегодня, 16:24
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kraratau27

В торговом центре Петербурга нашли бездыханную пенсионерку

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Работники магазина сразу же вызвали карету скорой помощи, но медики диагностировали у бабушки смерть.

В Петербурге в торговом центре "Мега Парнас" скончалась пенсионерка. Ее тело нашли в уборной. Сейчас полиция выясняет причины смерти бабушки 1949 года рождения. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожилую женщину нашли в помещении женского туалета 7 мая примерно в 14 часов дня. Пенсионерку сразу же отнесли в медицинский кабинет и попытались привести в сознание. Позже медики диагностировали смерть. Следов насильственной смерти врачи не обнаружили.

Ранее на Piter.tv сообщили, что дедушка сбежал из дома престарелых и умер у заброшенного радиозавода.

Фото: pixabay

 

 

Теги: парнас, смерть, старики, тц мега
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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