В торговом центре Петербурга нашли бездыханную пенсионерку

Работники магазина сразу же вызвали карету скорой помощи, но медики диагностировали у бабушки смерть.

В Петербурге в торговом центре "Мега Парнас" скончалась пенсионерка. Ее тело нашли в уборной. Сейчас полиция выясняет причины смерти бабушки 1949 года рождения. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожилую женщину нашли в помещении женского туалета 7 мая примерно в 14 часов дня. Пенсионерку сразу же отнесли в медицинский кабинет и попытались привести в сознание. Позже медики диагностировали смерть. Следов насильственной смерти врачи не обнаружили.

Ранее на Piter.tv сообщили, что дедушка сбежал из дома престарелых и умер у заброшенного радиозавода.

Фото: pixabay