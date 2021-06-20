В торговых центрах "Тукан" и "Балкания Нова" прошли рейды

В результате рейдов сотрудники Роспотребнадзора приняли решение о временном запрете деятельности четырех кальянных.

На этой неделе в пятницу и субботу, 18 и 19 июня, прошли рейды по торговым центрам и объектам общепита. Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) проверили торговые центры "Тукан" и "Балкания Нова", лофт-пространство на Арсенальной набережной, а также 241 отдельно стоящий объект в сфере услуг, торговли и общепита. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

В ТЦ "Тукан" были выявлены такие нарушения, как отсутствие разметки, работа фуд-корта, а также персонал и посетители не использовали маски и перчатки.

В кинотеатрах торгового комплекса "Балкания Нова" посетители также не использовали маски, а также дистанция между ними не соблюдалась. Сотрудниками ККИ и Роспотребнадзора были составлены протоколы. Временно остановлена работа кинозалов, входы в них опечатаны.

В лофт-пространстве на Арсенальной набережной был остановлен музыкальный фестиваль, который проходил без согласования с ККИ. При этом на мероприятии присутствовало более 500 посетителей. В ходе рейда сотрудники выявили отсутствие термометра и средств индивидуальной защиты. Мероприятие приостановили, посетители покинули территорию Лофт-пространства.

Всего за нарушение стандарта санитарной безопасности сотрудники ККИ составили 59 протоколов в отношении юридических лиц и 10 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических лиц. Сотрудники Роспотребнадзора приняли решение о временном запрете деятельности четырех кальянных.

В Петербурге за две недели поймали 186 безмасочников.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга

Видео: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга