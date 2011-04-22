В Петербурге за две недели поймали 186 безмасочников

В июне составили 186 протоколов. За несоблюдение мер безопасности горожане заплатят штрафы на сумму 744 тыс. рублей.

В Петербурге начались рейды по транспорту, в ходе которых правоохранители ищут нарушителей масочного режима. За первую половину месяца стражи порядка поймали 186 безмасочников. Об этом сообщили "Невские Новости".

Почти 100 нарушителей обнаружили в петербургском метро, еще 87 злоумышленников - в автобусах, троллейбусах и трамваях, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Сегодня составлено 186 актов. Нарушителей ждет беседа в комитете по вопросам законности. Туда петербуржцы могут прийти одни или с адвокатом. Если виновность горожанина будет доказана, ему придется заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей. В ситуации, когда нарушитель попадался без маски более одного раза, штраф составит 5 тысяч рублей.

В ситуации, когда виновность каждого замеченного в нарушении масочного режима докажут, петербуржцам-антимасочникам придется отдать 744 тысячи рублей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в электричках Ленобласти сегодня проверяют наличие масок у пассажиров. В результате проверки поездов, направляющихся в Лугу, Сиверский и Гатчину, сотрудники комитета по транспорту и правоохранители обнаружили 20 нарушителей.

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