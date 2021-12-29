В топ-3 популярных направлений для бронирования домов на Новый год вошел Петербург

В целом по стране арендуют дома на срок от 2 до 5 дней. В среднем на это тратят от 2,9 до 9,5 тыс. рублей.

Петербург вошел в тройку направлений в сфере бронирования домов на новогодние праздники. Об этом рассказали в пресс-службе Tvil.ru.

Так, рынок аренды домов в Северной столице оказался один из самых популярных и, более того, выгодных. В среднем за ночь в домах Петербурга тратят 3 773 рубля и гостят в нем 4 ночи.

В целом по стране арендуют дома на срок от 2 до 5 дней. В среднем на это тратят от 2,9 до 9,5 тыс. рублей.

Отметим, что возглавляет топ направлений по бронированию домов на праздники - Ялта. В этом городе за ночь тратят 4 291 рубль. Вслед за ней идет Москва - 4 941 рубль за ночь.

Кроме этого, в десятку самых популярных направлений вошли Сочи, Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Шерегеш, Суздаль и Олонец.

Ранее стало известно, сколько человек посетили самую популярную выставку Петербурга в этом году. Всего музеи Северной столицы посетили 4 млн человек.

Фото: pexels