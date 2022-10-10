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В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение 19 и 20 августа
Сегодня, 9:33
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В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение 19 и 20 августа

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Мера необходима для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ по полосам.

В тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений введут ограничения в движении для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе дамбы. 

Мера необходима для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ по полосам. Так, с 19 по 20 августа не получится проехать в транспортном отсеке Невской стороны – на внутреннем кольце Кольцевой автодороги города. 

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут. Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства.

Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 20 августа ограничивается движение по Зольной улице. 

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга

Теги: комплекс защитных сооружений, тоннель дамбы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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