В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение 19 и 20 августа

Мера необходима для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ по полосам.

В тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений введут ограничения в движении для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе дамбы.

Мера необходима для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ по полосам. Так, с 19 по 20 августа не получится проехать в транспортном отсеке Невской стороны – на внутреннем кольце Кольцевой автодороги города.

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут. Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 20 августа ограничивается движение по Зольной улице.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга