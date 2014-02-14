В тоннеле петербургской дамбы на несколько дней ограничат движение транспорта

Водителей простят следить за информацией на табло и соблюдать скоростной режим.

В ближайшие дни на петербургской дамбе введут ограничения для движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений.

В автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 будут проводиться регламентные и ремонтно-восстановительные работы. В связи с этим движение будет ограничено на транспортном отсеке внешнего кольца с 15 февраля по 16 февраля, на внутреннем кольце ― с 17 по 18 февраля.

Водителей предупредили, что на 7-10 минут транспортный поток перед въездом в тоннель могут остановить. Это необходимо для ввода и вывода подъемной техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к 100-летию Кронштадтского мятежа пройдет большая выставка "Кронштадтский лед".

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs