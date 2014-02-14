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В тоннеле петербургской дамбы на несколько дней ограничат движение транспорта
Сегодня, 14:22
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nadezhda_sib

В тоннеле петербургской дамбы на несколько дней ограничат движение транспорта

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Водителей простят следить за информацией на табло и соблюдать скоростной режим.

В ближайшие дни на петербургской дамбе введут ограничения для движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений.

В автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 будут проводиться регламентные и ремонтно-восстановительные работы. В связи с этим движение будет ограничено на транспортном отсеке внешнего кольца с 15 февраля по 16 февраля, на внутреннем кольце ― с 17 по 18 февраля. 

Водителей предупредили, что на 7-10 минут транспортный поток перед въездом в тоннель могут остановить. Это необходимо для ввода и вывода подъемной техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к 100-летию Кронштадтского мятежа пройдет большая выставка "Кронштадтский лед". 

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs

 

Теги: дамба, движение транспорта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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