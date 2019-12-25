В документ вписан раздел повествующий о раздельном накоплении ТКО.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что в территориальную схему обращения с отходами приняты четыре поправки. Об этом сообщает Комитет по благоустройству Смольного.

В частности, авторы проекта продолжили работу над разделом, где говорится о источниках образования отходов, которые имеются в Петербурге. Теперь в разделе прописаны соответствующие организации. Также в документ вписан раздел повествующий о раздельном накоплении ТКО.

"Мусорная" реформа – это комплекс мероприятий по изменению структуры обращения с отходами, проводимый правительством РФ с 2010 года. До 2030 года стоит задача перейти на раздельный сбор мусора, ввести жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию и запрет на захоронение отходов, пригодных вторичной переработке.

Ранее мы сообщали о том, что пресс-служба Бондаренко не смогла ответить на вопросы журналистов о "мусорной реформе" и ситуации с МПБО-2 в Янино.

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