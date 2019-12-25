Пресс-служба Бондаренко не смогла ответить на вопросы журналистов о "мусорной реформе" и ситуации с МПБО-2 в Янино

Журналисты хотели узнать, на какой стадии находится так называемая "мусорная реформа" и как решаются проблемы с незаконными свалками мусора в Петербурге.

Сотрудники петербургского издания Neva.Today 28 мая направили официальный запрос вице-губернатору Санкт-Петербурга по ЖКХ и благоустройству Николаю Бондаренко. В письме журналисты попросили дать комментарий по поводу кадровых изменений в комитете, связанных с окончанием контракта с зампредом Кириллом Пащенко. Кроме того, редакция попросила рассказать о том, на какой стадии находится так называемая "мусорная реформа" и как решаются проблемы с незаконными свалками мусора в Петербурге.

Прошло 17 дней, а редакция Neva.Today так и не дождалась ответа от пресс-службы и выпустила статью о том, что запросы журналистов игнорируются. Лишь после этого изданию пришел ответ: промедление пресс-служба вице-губернатора объяснила "техническими накладками".

В Neva.Today задались логичными вопросами: неужели все 17 дней не работала почта? В какой период произошел сбой, до 6 июня или после? Журналисты сочли странным, что технический сбой случился в очень удобное время, затронув именно их обращение.

Вся эта ситуация походит на банальную попытку оправдаться. На случай "технических неполадок" предусмотрена специальная процедура, когда адресата уведомляют, что ответ не может быть дан в срок, и указываются причины. 40 статья закона "О СМИ" говорит как раз об этом.

В самом ответе пресс-службы, по факту, не содержалось хоть сколько-нибудь полезной информации – только набор ссылок, создающих видимость ответа на запрос. В ответе не указали причину разрыва контракта с Кириллом Пащенко и проигнорировали все вопросы, связанные с директором МПБО-2 Тихоном Шмелевым.

Ранее Neva.Today выпустила статью о смене руководства комитета и связанных с ней проблемах в Санкт-Петербурге. Перспективы "мусорной реформы" до сих пор не ясны, равно как и судьба подведомственного комитету завода МПБО-2 в Янино – на его директора Тихона Шмелева завели уголовное дело.

Фото: vk.com/yanino_protiv