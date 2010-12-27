В связи с закрытием "Приморской" будет увеличено количество наземного транспорта

"Приморскую" закроют в связи с подсоединением нового участка третьей линии.

В комитете по транспорту Петербурга рассказали, как будет организовано движение общественного транспорта 28 апреля.

Для удобства пассажиров в субботу, 28 апреля, из-за закрытия "Приморской" в городе увеличат количество троллейбусов и трамваев, обслуживающих маршруты на Васильевском острове. Через ближайшие станции метро идут:

троллейбус №9 ("Василеостровской", "Спортивной-1" и "Спортивной-2");

троллейбус №10 ("Василеостровская", "Адмиралтейская");

трамвай №6 ("Василеостровская", "Спортивная-1", "Спортивная-2");

автобус №100 ("Василеостровская", "Адмиралтейская");

автобусы № 6 будут работать на маршруте "Наличная улица — станция метро „Спортивная-2".

Ранее канал Piter.TV писал, что "Приморскую" закроют на весь день 28 апреля. Также известно, что станция "Василеостровская" будет закрыта с 7.30 до 11.00 и с 16.00 до 18.30.

Фото: Piter.TV