"Приморскую" 28 апреля закроют на весь день

Станцию закроют для подключения "Новокрестовской".

Станцию петербургской подземки "Приморская" на один день закроют для пользования пассажиров, в связи с подсоединением нового участка третьей линии. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Для проверки совместимости качественной работы оборудования, установленного на новом пусковом участке, с тем оборудованием, которое уже используется на Линии 3, требуется провести комплекс мероприятий в рамках опробования рабочего движения. Гласит сообщение пресс-службы

Отметим, что станция "Приморская" перестает быть конечной на Невско-Василеостровской линии. Скоро от нее можно будет доехать до станций "Новокрестовская" и "Беговая".

Фото: Piter.TV