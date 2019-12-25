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В связи с праздниками основные торги СПб биржи отменили на два дня
Сегодня, 17:27
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В связи с праздниками основные торги СПб биржи отменили на два дня

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Участников торгов успели предупредить.

Из-за праздников, 7 и 8 марта, торги на петербургской бирже временно отменили. Решение приняли совместно с Банком России. Участников торгов успели предупредить. Об этом сообщили на сайте организатора торгов. 

Отмечается, что 8 и 9 марта с 7 утра участникам сделок позволят заключать акты в режиме переговоров с кодами расчетов Т0 и Т1. Биржа предоставит возможность совершать сделки и в режиме торгов с кодом расчетов ТОТ1. Подробности можно узнать на сайте площадки.

9 марта Биржа начнет основные  торги ценными бумагами. Стартуют они не ранее 17 часов вечера.

Напомним, что Путин подписал указ о возвращении долгов зарубежными кредиторами в рублях.

Фото: Pexels

 

Теги: акции, остановлены торги, праздники, спб биржа, ценные бумаги, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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