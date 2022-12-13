В свежем трейлере Tekken 8 показали геймплей за Линь Сяою

Игра выйдет в свет в 2023 году.

Студия Bandai Namco опубликовала очередной геймплейный трейлер для новой компьютерной игры-файтинга Tekken 8. На этот раз ролик посвящен персонажу Линь Сяою. Известно, что наивная школьница-боец дебютировала в третьей части франшизной серии. Героиня приняла участие в турнире в надежде построить парк развлечений в Китае на вырученные за победу денежные средства. В каноничной концовке проекта сделать этого ей не удалось. С того момента Линь появлялась во всех играх серии, включая все спин-оффы.

Студия Mundfish анонсировала фильм о разработке Atomic Heart.

Фото и видео: YouTube / Bandai Namco Entertainment America