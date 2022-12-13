В свежем трейлере Apex Legends показали легендарного стрелка Баллистика

Новый сезон проекта запланирован 9 мая.

Разработчики компьютерной игры Apex Legends выпустили в социальных сетях трейлер, посвящённый легендарному стрелку Баллистику. Также на официальном сайте компании в открытом доступе появились подробности по сезону "Арсенал", который стартует для пользователей с 9 мая. Авторы пообещали игрокам выпустить улучшенное стрельбище, продумать испытания на оружейное мастерство за награды, а также обновить край света и рейтинговый режим. Создатели объяснили, что подробности по мероприятии будут появляться по мере приближения официальной даты выхода сезона "Арсенал" в свет.

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Фото и видео: YouTube / Apex Legends