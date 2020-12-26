Похоронная компания оспорит в суде право зарабатывать на кладбищах Колпинского района

Организация уверена, что комитет по промышленной политике намеренно не допустил ее к контракту.

Петербургская организация ООО "Похоронная служба" подала иск в Арбитражный суд города и области с требованием отмены результатов январских торгов на обслуживание кладбищ Колпинского района. Как рассказала "Фонтанка", на обслуживание 10 кладбищ в течение ближайших 7 лет комитет по промышленной политике и инновациям не допустил упомянутую компанию.

Организация намерена доказать суду, что комитет оставил на сайте некорректное место подачи заявок, не публиковал сведения об изменении даты конкурса, запрятал сведения о проведении конкурса вообще. Кроме того, "Похоронная служба" уверена, что некоторые требования к участникам конкурса были невыполнимы: требовался опыт работы на крупных кладбищах в городах-миллионниках. По информации СМИ, такие достижения есть лишь у компаний, имевших договоры со Смольным, например, ООО "Ритуал".

Отмечается, что компании на конкурсе соревнуются не за право получить бюджетные дотации, а за право зарабатывать на кладбищах. Цена семилетнего контракта, который сейчас оспаривается в суде, на деле может приблизиться к 1,4 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали, что Арбитражный суд Петербурга запретил частникам кремировать покойных.

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